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Закон, порядок, государство

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В Москве оперативники задержали двоих подозреваемых в хищении сбережений 79-летней москвички

В Москве оперативники задержали двоих подозреваемых в хищении сбережений 79-летней москвички

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Арбат г. Москвы в кратчайшие сроки установили местонахождение и задержали подозреваемых в хищении сбережений жительницы столицы.

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