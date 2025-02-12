“Получали откаты": Илон Маск появился вместе с Трампом и рассказал о мошенничестве в американском ведомстве

5053 прочтенияВчера Ключевой союзник американского президента Илон Маск заявил во вторник в Овальном кабинете, что его “департамент эффективности правительства” (Doge) обеспечивает максимальную прозрачность, прокладывая себе путь в федеральном правительстве, критики же обвиняют, что он действовал в условиях глубокой секретности.