По поводу вчерашнего удара по Киеву

Балу -

Хухелам уже не столько нужно оружие, как натовские войска, которые бы и воевали с Россией... Поэтому они будут идти на любые провокации и убийства не только российских граждан, но и своих... А если понадобится - то и граждан любых третьих стран... А устроить им это очень легко...