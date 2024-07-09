У нас день пролетарского гнева. Ну или день длинных ракетных ножей. Сегодня наши ракеты очень продуктивно летали над всей Украиной.
По поводу вчерашнего удара по Киеву
Комментарии
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Балу -
Хухелам уже не столько нужно оружие, как натовские войска, которые бы и воевали с Россией... Поэтому они будут идти на любые провокации и убийства не только российских граждан, но и своих... А если понадобится - то и граждан любых третьих стран... А устроить им это очень легко...
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2 час.
Сергей Андросов
Хухелам по хухелам! Кто за этих идиотов будет вписываться? Разве что эстонцы, все четыре!
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2 час.
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