Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Все просто: у женщин гораздо чаще, чем у мужчин, встречается откровенно потребительское отношение к жизни вообще и к партнеру в частности. Такой женщине "все все должны" просто по определению.

М

ММ

Основной инстинкт! Мужчина должен оставить свой генетический код в максимальном количестве женщин. Женщина должна выбрать максимально лучшего отца своему ребенку. ВСЁ!! Именно этим объясняется отличие. Исключения лишь подтверждают правило. Отсюда полигамия. Измена мужчины (случайная без длительной связи) не затрагивает его мозги. Ну, типа массажа.. А измена женщины более глубокий процесс. Хотя в последнее время женщины чаще примеряют мужскую роль..