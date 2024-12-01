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Всё о женщинах

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Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Почему считается, что измена жены – это конец всему, а измена мужа – просто шалость?

Когда я была еще молода и невинна (давненько это было, давненько), о мужских изменах говорили с какой-то подозрительной легкостью, за которой легко угадывалась годами утрамбовываемая на самое дно души боль.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Все просто: у женщин гораздо чаще, чем у мужчин, встречается откровенно потребительское отношение к жизни вообще и к партнеру в частности. Такой женщине &quot;все все должны&quot; просто по определению.
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4 час.
М
ММ
Основной инстинкт! Мужчина должен оставить свой генетический код в максимальном количестве женщин. Женщина должна выбрать максимально лучшего отца своему ребенку. ВСЁ!! Именно этим объясняется отличие. Исключения лишь подтверждают правило. Отсюда полигамия. Измена мужчины (случайная без длительной связи) не затрагивает его мозги. Ну, типа массажа.. А измена женщины более глубокий процесс. Хотя в последнее время женщины чаще примеряют мужскую роль..
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4 час.

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