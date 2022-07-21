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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

На Перевалке вновь откроется поликлиника в здании общежития

Возобновление работы филиала – решение вынужденное, но необходимое, считают в Заксобрании В сентябре на первом этаже здания общежития на улице Зеленой в Петрозаводске после почти трехлетнего перерыва вновь откроется филиал городской поликлиники №1.

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