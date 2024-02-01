На территории города Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР), который до лета 2022 года находился под контролем Вооруженных силах Украины (ВСУ), найдены доказательства, которые подтверждают, что в рядах ВСУ работают черные трансплантологи.
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