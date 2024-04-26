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Лазарева суббота 27 апреля 2024 года: особенности дня, что можно употреблять в пищу

Лазарева суббота 27 апреля 2024 года: особенности дня, что можно употреблять в пищу

Лазарева суббота 27 апреля 2024 года: особенности дня, что можно употреблять в пищу Алексей НикольскийЭтот важный для всех православных верующих праздник установлен, чтобы они вспоминали о чуде, совершенном Иисусом Христом – воскрешении из мертвых праведного Лазаря.

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