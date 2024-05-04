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Инженер HP рассказал, почему производители ноутбуков предпочитают распаивать ОЗУ на материнской плате

Инженер HP рассказал, почему производители ноутбуков предпочитают распаивать ОЗУ на материнской плате

Если раньше производители ноутбуков распаивали оперативную память на материнской плате в основном в тонких и легких моделях (ультрабуках), то сейчас эта практика распространилась на мощные игровые модели, корпус которых вполне способен вместить пару слотов для модулей ОЗУ.

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