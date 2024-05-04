Инженер HP рассказал, почему производители ноутбуков предпочитают распаивать ОЗУ на материнской плате

Если раньше производители ноутбуков распаивали оперативную память на материнской плате в основном в тонких и легких моделях (ультрабуках), то сейчас эта практика распространилась на мощные игровые модели, корпус которых вполне способен вместить пару слотов для модулей ОЗУ.