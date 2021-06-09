Оставил жене всё

5МИНУТКАДети и семьяОставил жене всё Со своей женой, мы дружили со старших классов школы. Потом расписались, мне тогда было 19, а жене 18 лет.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Желтоногова (Желтоногова.)Прекрасный вы человек! МУЖЧИНА. Счастья вам!ГлавныйЕсть такие люди, кторые считают, если развелись, значит должны быть врагами. Совсем нет. Можно и нужно сохранять теплые и хорошие отношения. Ребенок же общий. Ребенок даже не ощутит на себе негативных последствий развода в этом случае.Михаил_Что значит "оставил квартиру жене"? Не было никакой необходимости отказываться от своей доли собственности. Можно было бы не проживать в той квартире и никого никуда не выгонять, а вернуться к вопросу о разделе собственности по достижении сыном совершеннолетия. Никто же не знает, как дальше жизнь сложится. А если здоровье "поплывёт", и денег на съём квартиры станет не хватать? Интересно было бы посмотреть, сохранились бы дружеские отношения с женой при таком раскладе. Короче, алень.Lena HeidelНормальный мужик. Не скряга, не жлоб.Vera DobryaginaВот такие статьи на этом сайте редко прочитаешь...Всё больше о том, как родные люди из-за квартир грызутся. А мужчина поступил по совести. Сказал же - любовь прошла, но уважение осталось. Решил, что мать его сына и сын останутся в этой квартире, значит так было надо. И за такой его поступок низкий поклон ему и благодарность.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... самое удивительное что - цитата - "...Первое время все было хорошо, но потом, сначала родители, особенно мама, начали петь мне на ухо. Что, как ты мог, зачем оставил ей все ..." , именно женщины поддерживают такую мужскую "настоящесть" и видимо до тех пор пока их собственные сыновья не поступят также... Это как с верующими - они ведь тоже часто твердят о том что руками убийцы вершится Божий суд и только до того момента пока этот самый суд не касается их родни ...Михаил_Обыкновенное женское лукавство.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... я думаю тут дело не в лукавстве - дело в выгодах от развода. Все "плюшки развода" формировались в патриархальном периоде, сейчас когда наступило равенство пора начинать пересматривать и перетряхивать семейный кодекс в сторону равноправия, а не отправления мужчины в алиментную кабалу - например, ребенок может проживать 2 недели с матерью, 2 недели с отцом. Собственность нажитая в браке должна быть продана, а деньги разделены между родителями, отсутствие алиментов при таком подходе, а когда ребенок сможет определиться с кем из родителей он будет проживать так и поступать.Михаил_В США разводное законодательство достаточно хорошо проработано в этом отношении (особенно об алиментах), но кому у нас надо его изучить и применить?Михаил СартинТяжело-ли купить квартиру? наверное - да. Это я к чему? Наверное родители корячились, отказывали себе в чем-то, но сделали это для любимого сыночка. А он, - раз и совершил ошибку, и опять с голой жопой. Побегает по съемным хатам и прибежит к родителям. А еще новую жену приведет, и детей начнет строгать. Повезло девушке.Комментировать
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