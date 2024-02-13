14 забавных мелочей в фильмах, которые многие не заметили

Набить фильм пасхалками любой дурак способен. А вот чтобы с умом — тут одного дурака не хватит! фото: кадр из фильмаНазад в будущее (1985) Наша любимая пасхалка, ну, или тайный намек на то, что авторы фильма бережно относятся к своей истории и отслеживают все нюансы временных парадоксов.