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Снят режим секретности: подробности о ракете большой дальности Anthem США

Снят режим секретности: подробности о ракете большой дальности Anthem США 9 сентября американский оборонный стартап Covenant снял режим секретности и раскрыл подробности.

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