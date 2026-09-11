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Царьград

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Козлов: дети должны равняться на героев СВО, а не блогеров

Козлов: дети должны равняться на героев СВО, а не блогеров

На форуме «СВОих», прошедшем 11 сентября, председатель Общественной палаты Забайкальского края Андрей Козлов, выступавший модератором пленарного заседания, поднял вопрос о том, какой пример должны предлагать подрастающему поколению государство и средства массовой информации.

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