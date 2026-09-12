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Пациентка засудила врачей из-за неудачной гастроскопии: повредили пищевод

Пациентка засудила врачей из-за неудачной гастроскопии: повредили пищевод

Известная многим и довольно мучительная процедура  гастроскопии стала поводом для иска в подмосковный суд .

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