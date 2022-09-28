Царьград

4 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Филин
    Кто сломал тот пусть и чинит.«Северные потоки»...
  • Сергей Молканов
    За пол года,после начала СВО ничего не сделать?! Действительно грандиозно."Кто-то из чиновн...
  • Кламбер Спаниэль
    Что то дела не идут. Нет Жукова среди наших креслогенераловБитва за Херсон. ...

В Пентагоне подозревают Киев в неоправданных расходах в ходе поддержки Украины

В Пентагоне подозревают Киев в неоправданных расходах в ходе поддержки Украины

В документе говорится, что в связи с увеличением масштабов поддержки от Минобороны США, управление генерального инспектора Пентагона будет вести всесторонний надзор, чтобы не допустить "мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх