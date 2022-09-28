В Пентагоне подозревают Киев в неоправданных расходах в ходе поддержки Украины

В документе говорится, что в связи с увеличением масштабов поддержки от Минобороны США, управление генерального инспектора Пентагона будет вести всесторонний надзор, чтобы не допустить "мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений".
В документе говорится, что в связи с увеличением масштабов поддержки от Минобороны США, управление генерального инспектора Пентагона будет вести всесторонний надзор, чтобы не допустить "мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений".
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