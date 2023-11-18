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КХЛ. «Спартак» примет «Ладу», СКА в гостях у «Локомотива», «Ак Барс» против «Салавата»

КХЛ. «Спартак» примет «Ладу», СКА в гостях у «Локомотива», «Ак Барс» против «Салавата»

СКА сыграет с «Локомотивом» в гостях, «Ак Барс» и «Салават» встретятся в «Зеленом дерби», «Торпедо» будет противостоять московскому «Динамо».

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