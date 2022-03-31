Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Страхи Ивана Грозного

Страхи Ивана Грозного

Портрет Ивана IV из книги П. Одерборна «Жизнь великого князя Ивана Васильевича» (1585 г.) В предыдущей статье было рассказано о странном и неожиданном для всех «бегстве» Ивана IV из Москвы в декабре 1564 года и учреждении им печально знаменитой опричнины.

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