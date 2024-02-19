Вильфанд: московские сугробы побьют рекорд 122-летней давности на этой неделе

Наступившая неделя уже принесла новый суточный рекорд по сугробам 1966 года. Однако впереди жителей столицы ожидает еще одно достижение по высоте снежного покрова, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.