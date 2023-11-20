«Орёл-Отель» в суде отстаивает право на аренду автомобиля у своего директора

Гостиничный комплекс «Орёл-Отель» поставил под сомнение компетентность городского КСП. В минувший четверг Арбитражный суд Орловской области принял исковое заявление «Орёл-Отель» к Контрольно-счётной палате города Орла к производству.
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