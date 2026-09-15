В августе среднемесячный курс рубля ослабился ко всем мировым валютам

В августе среднемесячный курс рубля ослабился к доллару США на 6,8%, до 83,1 рубля, к евро — на 8,4%, до 96,22 рубля, к юаню — на 7,8%, до 12,39 рубля, говорится в комментарии ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».
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