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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барселоны» 42 разгромные победы в 124 матчах при Флике

« Барселона » при Ханси Флике в очередной раз разгромила соперника. Сегодня каталонцы крупно обыграли « Расинг » в Ла Лиге (7:2).

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