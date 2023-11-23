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Спички - не игрушка

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Пенсии повысить на 1 630 рублей, а депутатам увеличить зарплаты в среднем на 22 тысячи. Нужны ли стране пенсионеры?

Пенсии повысить на 1 630 рублей, а депутатам увеличить зарплаты в среднем на 22 тысячи. Нужны ли стране пенсионеры?

Сколько можно так равнодушно относиться к нашим российским пенсионерам, дорогие товарищи из Госдумы? Вы НЕ можете или НЕ хотите, чтобы в нашей стране пожилое население жило в комфорте и достатке? У нас вообще патриоты Родины наверху сидят или все совсем иначе? Понимаю, что служба депутатов опасна и трудна, они утра до вечера работают в поте лица, чтобы придумать такие законопроекты, которые вот-вот поднимут страну с колен.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Полностью сменить депутатский корпус. Чтобы старый испытал все прелести жизни простого россиянина, особенно пенсионера, особенно работающего.
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
да не доведется &quot;старым&quot; это испытать. Каждый первый депутат , если не миллиардер, то миллионер. Каждый первый сидит по кабакам Москвы и обещает &quot;выхлопотать&quot; должность, если не губера, то губернского министра и завалить &quot;дармовыми&quot; кредитами. Которые не надо возвращать... И, верят, и платят за дорогущие обеды, платят &quot;авансы&quot; и прочее....Только возврат к модели Верховного Совета СССР !!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.

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