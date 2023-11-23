Пенсии повысить на 1 630 рублей, а депутатам увеличить зарплаты в среднем на 22 тысячи. Нужны ли стране пенсионеры?

Сколько можно так равнодушно относиться к нашим российским пенсионерам, дорогие товарищи из Госдумы? Вы НЕ можете или НЕ хотите, чтобы в нашей стране пожилое население жило в комфорте и достатке? У нас вообще патриоты Родины наверху сидят или все совсем иначе? Понимаю, что служба депутатов опасна и трудна, они утра до вечера работают в поте лица, чтобы придумать такие законопроекты, которые вот-вот поднимут страну с колен.