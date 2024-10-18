В центре Мехико усилят безопасность после инцидента

В историческом центре Мехико решили усилить безопасность после нападения на помощника депутата и лидера передвижных торговцев Диану Санчес Барриос, заявила глава столичногно правительства Клара Бругада 18 октября на пресс-конференции.
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