Футбол на Новый год: «Арсенал» 1 января, главное дерби Шотландии, яркая «Аталанта»

Что смотреть в праздники? Как футболу выиграть конкуренцию у любимых фильмов, мандаринов и огоньков? Барони против Гасперини – в первую очередь дуэль очень смелых команд: только «Интер» забивает в Италии больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии