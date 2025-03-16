Театр абсурда
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Театр абсурда

8 894 подписчика

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Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Безалаберность, наплевательское отношение к людям, равнодушие и откровенная лапша на ушах... Вот характеристика власт...Читая это прощаль...
  • Alex Nемо
    Вот прямо таки странно. Нас воспитывали в СССР. Мы дрались, расшибали носы, ломали руки-ноги, самым страшным и худшим...Ползать, гавкать ...
  • Alex Nемо
    - Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленны...Читая это прощаль...

Читая это прощальное письмо-дневник, невозможно не думать о том, что пережила несчастная женщина. Какими были её последние дни

Читая это прощальное письмо-дневник, невозможно не думать о том, что пережила несчастная женщина. Какими были её последние дни

  Это хуже, наверное, даже страшной нашей Блокады. Умирать в одиночестве от голода и холода, на оккупированной врагом территории, на старости лет.

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Комментарии
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Alex Nемо
Режим КТО (контр террористической операции) говорит об одном - террористы должны быть уничтожены. В Курской области НЕТ солдат ВСУ - есть только террористы подлежащие уничтожению!
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10 час.
Alex Nемо
- Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленные. К- доложите о своих потерях Ш - 200-нет, 300 - один легко К- сколько пленных взяли? Ш- каких пленных?
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10 час.
Леонид Руси
Безалаберность, наплевательское отношение к людям, равнодушие и откровенная лапша на ушах... Вот характеристика властей курщины. Родня и соседи тоже бросили старушку, а могли бы взять... Бездушные насекомые... Хохлы... это демоны. Их надо валить на глушняк!
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7 час.
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