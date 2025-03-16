Читая это прощальное письмо-дневник, невозможно не думать о том, что пережила несчастная женщина. Какими были её последние дни

Alex Nемо Режим КТО (контр террористической операции) говорит об одном - террористы должны быть уничтожены. В Курской области НЕТ солдат ВСУ - есть только террористы подлежащие уничтожению!

Alex Nемо - Радиообмен командира штурмовой группы (Ш) с вышестоящим командиром(К) : Ш - докладываю, опорник взяли, есть пленные. К- доложите о своих потерях Ш - 200-нет, 300 - один легко К- сколько пленных взяли? Ш- каких пленных?