📷❗️На спутниковых снимках полигона Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая обнаружена новая испытательная площадка, на которой размещены полноразмерные макеты американских и японских военных систем.
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