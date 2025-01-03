В Польше начали расследовать дело об измене в отношении экс-министра обороны

Национальная прокуратура Польши начала расследование дела об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии