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В Польше начали расследовать дело об измене в отношении экс-министра обороны

В Польше начали расследовать дело об измене в отношении экс-министра обороны

Национальная прокуратура Польши начала расследование дела об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.

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