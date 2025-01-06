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Началось?

Началось?

Сотрудники МВД России будут самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений с 5 февраля.

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