Губернатор Самары анонсировал 48 грантов по 1 млн руб для стартапов

Губернатор Вячеслав Федорищев объявил, что 48 молодых исследователей и предпринимателей из Самарской области, победивших в конкурсе "Студенческий стартап - 2026", получат гранты по 1 млн рублей на развитие проектов.
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