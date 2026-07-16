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Царьград

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Губернатор Самары анонсировал 48 грантов по 1 млн руб для стартапов

Губернатор Самары анонсировал 48 грантов по 1 млн руб для стартапов

Губернатор Вячеслав Федорищев объявил, что 48 молодых исследователей и предпринимателей из Самарской области, победивших в конкурсе "Студенческий стартап - 2026", получат гранты по 1 млн рублей на развитие проектов.

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