«ПРЕДАТЕЛЬ»: Это друг! Самый верный! А я бросил! Я сволочь!

Элеонора Коган

Да, много пришлось пережить и Олегу и его верному Дану, который ждал его, несмотря ни на что. лег принял правильное решение. Рискуя жизнью, он вернулся и нашёл Дана. Из-за какой-то справки собаку не пустили в самолёт. И жена оказалась предателем, не взяла собачку. Но Олег не простил её и они разводятся.