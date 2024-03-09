Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 485 подписчиков

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«ПРЕДАТЕЛЬ»: Это друг! Самый верный! А я бросил! Я сволочь!

«ПРЕДАТЕЛЬ»: Это друг! Самый верный! А я бросил! Я сволочь!

Олег лежал на диване и гладил собаку. — Сколько можно валяться без дела? — возмутилась жена. — Когда ты уже устроишься на работу? Олегу самому надоело бездельничать, особенно угнетало безденежье, но найти подходящую работу никак не удавалось… Олег служил кинологом в одном из подразделений охраны.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, много пришлось пережить и Олегу и его верному Дану, который ждал его, несмотря ни на что. лег принял правильное решение. Рискуя жизнью, он вернулся и нашёл Дана. Из-за какой-то справки собаку не пустили в самолёт. И жена оказалась предателем, не взяла собачку. Но Олег не простил её и они разводятся.
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