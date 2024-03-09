Олег лежал на диване и гладил собаку. — Сколько можно валяться без дела? — возмутилась жена. — Когда ты уже устроишься на работу? Олегу самому надоело бездельничать, особенно угнетало безденежье, но найти подходящую работу никак не удавалось… Олег служил кинологом в одном из подразделений охраны.
«ПРЕДАТЕЛЬ»: Это друг! Самый верный! А я бросил! Я сволочь!
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Элеонора Коган
Да, много пришлось пережить и Олегу и его верному Дану, который ждал его, несмотря ни на что. лег принял правильное решение. Рискуя жизнью, он вернулся и нашёл Дана. Из-за какой-то справки собаку не пустили в самолёт. И жена оказалась предателем, не взяла собачку. Но Олег не простил её и они разводятся.
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1 д.
Zoia Goldshtab
До слёз......
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22 час.
Елена
Ой, и я... 😢
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