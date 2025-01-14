Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 январяЭнергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:15.