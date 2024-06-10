Сегодня отключат газ в домах более чем 20 улиц и переулков Астрахани

В связи с плановым ремонтом газораспределительных сетей. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что 10 июня филиал АО «Газпром газораспределение» планирует проведение ремонтных работ на газораспределительных сетях в двух населенных пунктах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии