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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арбитр Танташев о матче 1/8 ЧМ Парагвай – Франция: «Была бы трагедия, если бы Парагвай вылетел по моей вине, но Франция победила без судейских ошибок. Какие-то провокации я не увидел»

Арбитр Ильгиз Танташев, работавший на матче 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем (1:0), считает, что в том матче не было судейских ошибок, повлиявших на исход встречи.

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