Стала известна цена нового Москвича на газе

В Набережных Челнах планируется до конца текущего года собрать более тысячи автомобилей Москвич, переоборудованных под работу на метане, сообщил коммерческий директор «РариТЭК инжиниринг» Рамиль Ишмаев на пресс-конференции по развитию рынка газомоторного топлива в Татарстане.
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