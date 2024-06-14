Стала известна цена нового Москвича на газе

В Набережных Челнах планируется до конца текущего года собрать более тысячи автомобилей Москвич, переоборудованных под работу на метане, сообщил коммерческий директор «РариТЭК инжиниринг» Рамиль Ишмаев на пресс-конференции по развитию рынка газомоторного топлива в Татарстане.