Израильские военные за время операции в Газе задержали более 700 боевиков ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за период с начала ведения военной операции на территории сектора Газа сумели задержать более 700 человек, которые имеют отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС.
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