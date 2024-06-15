Moore's Law is Dead: Ryzen 9000 серии будут дешевле предшественников Сегодня у ютубера Moore...

Moore's Law is Dead: Ryzen 9000 серии будут дешевле предшественниковСегодня у ютубера Moore’s Law is Dead, который часто делится достоверными утечками касательно грядущего железа, вышло новое видео, в котором он поделился известной ему информацией о ценах на Ryzen 9000 серии.