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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Moore's Law is Dead: Ryzen 9000 серии будут дешевле предшественников Сегодня у ютубера Moore...

Moore's Law is Dead: Ryzen 9000 серии будут дешевле предшественников Сегодня у ютубера Moore...

Moore's Law is Dead: Ryzen 9000 серии будут дешевле предшественниковСегодня у ютубера Moore’s Law is Dead, который часто делится достоверными утечками касательно грядущего железа, вышло новое видео, в котором он поделился известной ему информацией о ценах на Ryzen 9000 серии.

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