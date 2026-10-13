Орловцам публично расскажут о бюджете области

Сегодня, 13 октября, Президиум облсовета назначил дату публичных слушаний по бюджету. Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2027 год состоятся 27 октября в 12:00 в Круглом зале администрации Орловской области.
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