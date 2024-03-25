Третий этап “Сезона открытий” World of Warcraft: Classic начнется 4 апреля Только что ко...

Третий этап “Сезона открытий” World of Warcraft: Classic начнется 4 апреляТолько что команда разработчиков классической версии World of Warcraft обьявила о том, что третья фаза начнется уже на следующей неделе в четверг – 4 апреля.
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