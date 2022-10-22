Дубль Браима Диаса, 1+1 от Ориги и чумовой штрафной Раноккии: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Монца»

«Милан» победил «Монцу» (4:1) в 11-м туре Серии А. Дубль в первом тайме сделал Браим Диас, который сначала открыл счет после сольного прохода, а затем точно пробил из пределов штрафной, получив пас от Дивока Ориги.
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