Певец Дима Билан прокомментировал скандал с высокой сценой на «ВТБ Арене»

31 июля на «ВТБ Арене» состоялся концерт Димы Билана «Твой № 1». Однако часть посетителей осталась недовольна шоу: вместо привычной сцены их ждала слишком высокая платформа, из-за чего многим попросту не было видно артиста.
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