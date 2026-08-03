Певец Дима Билан прокомментировал скандал с высокой сценой на «ВТБ Арене»

Политика как она есть

31 июля на «ВТБ Арене» состоялся концерт Димы Билана «Твой № 1». Однако часть посетителей осталась недовольна шоу: вместо привычной сцены их ждала слишком высокая платформа, из-за чего многим попросту не было видно артиста.