С секретных складов WRSA-I Израиль извлекает американские неуправляемые боеприпасы Ирэн ОрлонскаяСогласно сообщению в газете The Guardian, Израиль продолжает использовать американские неуправляемые боеприпасы, извлекая их со складов WRSA-I.
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