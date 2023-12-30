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С секретных складов WRSA-I Израиль извлекает американские неуправляемые боеприпасы

С секретных складов WRSA-I Израиль извлекает американские неуправляемые боеприпасы

С секретных складов WRSA-I Израиль извлекает американские неуправляемые боеприпасы Ирэн ОрлонскаяСогласно сообщению в газете The Guardian, Израиль продолжает использовать американские неуправляемые боеприпасы, извлекая их со складов WRSA-I.

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