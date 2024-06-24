В Подмосковье запустят производство премиальных китайских кроссоверов

К полноценному перезапуску готовится бывший завод Mercedes-Benz в Есипово. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, там организуют контрактное производство автомобилей концерна Сhery, а именно моделей Exeed, и первым на конвейер встанет кроссовер VX.
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