В Подмосковье запустят производство премиальных китайских кроссоверов

К полноценному перезапуску готовится бывший завод Mercedes-Benz в Есипово. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, там организуют контрактное производство автомобилей концерна Сhery, а именно моделей Exeed, и первым на конвейер встанет кроссовер VX.