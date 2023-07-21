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CNN со ссылкой на Пентагон: наемники и преступники смогли украсть в 2022-м часть поставленного для Украины западного вооружения

CNN со ссылкой на Пентагон: наемники и преступники смогли украсть в 2022-м часть поставленного для Украины западного вооружения

Наемники и преступники смогли похитить в 2022-м часть переданного для Украины западного вооружения. На это указал телевизионный канал CNN, сославшийся на министерство обороны Соединенных Штатов.

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