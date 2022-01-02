До 31 декабря 2022 года продлено предоставление льготного проезда медицинским работникам и сотрудникам учреждений социального обслуживания

До 31 декабря 2022 года продлено предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан. Соответствующие изменения внесены в законодательство Республики Крым Право на льготный проезд имеют медицинские работники государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства" в Крыму, ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Крым", стационарныЧитайте полную новость на Crimea-news.