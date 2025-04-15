Европейские компании рассматривают возвращение к российскому газу

Хотя руководство ЕС стремится использовать 90-дневную приостановку пошлин США для обсуждения масштабных закупок СПГ, некоторые крупные европейские компании готовятся к возможному возвращению на рынок российского газа.
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