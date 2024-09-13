Петербуржец с ворохом судимостей грозился взорвать автовокзал на Обводном Пьяный житель Кировского района заставил полицию эвакуировать людей после сообщения о лжеминировании.
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Петербуржец с ворохом судимостей грозился взорвать автовокзал на Обводном Пьяный житель Кировского района заставил полицию эвакуировать людей после сообщения о лжеминировании.