Житель Сахалина задержан за незаконную добычу ценной рыбы семейства лососевых

В Сахалинской области в рамках операции «Путина-2024» сотрудники полиции задержали браконьера, который, находясь в устье реки Новоселки, в нарушение правил рыболовства для Дальневосточного бассейна с помощью запрещённого орудия лова добывал рыбу семейства лососевых.