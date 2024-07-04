Житель Сахалина задержан за незаконную добычу ценной рыбы семейства лососевых

В Сахалинской области в рамках операции «Путина-2024» сотрудники полиции задержали браконьера, который, находясь в устье реки Новоселки, в нарушение правил рыболовства для Дальневосточного бассейна с помощью запрещённого орудия лова добывал рыбу семейства лососевых.
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