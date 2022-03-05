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Вопрос: что это?

Вопрос: что это?

Фото: LIBRARY OF CONGRESS, Geography and Map Division/Science Photo Li Ответ: палочные карты. Маршалловы острова состоят из 29 атоллов и пяти изолированных островов, разбросанных по Тихому океану, и вода всегда диктовала микронезийцам свои правила.

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