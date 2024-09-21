Настоящий коммунист должен был бы вызвать лося, а не проститутку

Valentina hohlova

про лося неправда? вам ссылку? ПОчему этот лосеубийца в Думе? он что бессмертный? Столько позорных пятен на нашей Думке, а воз и ныне там. Как вы себя депутаты так к вам и относятся .Чистка именно Чистка ваших рядов давным-давно назрела. Правильно про вас сказал Бастрыкин - но слишком нежно - слова здесь уместны несколько другие, покрепче.