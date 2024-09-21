Юрий Кот Сегодня медийное пространство взорвалось очередным безумием якобы в исполнении депутата Госдумы Парфенова.
Настоящий коммунист должен был бы вызвать лося, а не проститутку
Комментарии
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Valentina hohlova
про лося неправда? вам ссылку? ПОчему этот лосеубийца в Думе? он что бессмертный? Столько позорных пятен на нашей Думке, а воз и ныне там. Как вы себя депутаты так к вам и относятся .Чистка именно Чистка ваших рядов давным-давно назрела. Правильно про вас сказал Бастрыкин - но слишком нежно - слова здесь уместны несколько другие, покрепче.
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45 мин.
Сергей Лобачев
Иногда кажется что все что творится в КПРФ это специально делается для дискриминации коммунистов.
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34 мин.
Юрий Ковалев
А вы где в КПРФ нашли коммунистов ? Её правильное название КОММЕРЧЕСКАЯ партия Российской федерации .
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9 мин.
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