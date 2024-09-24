Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. В первую очередь речь идёт о первом эшелоне.
КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ГОТОВЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ: ГЕНЕРАЛ ИВАН ПОПОВ ВЫСТАВИЛ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
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Вячеслав Денисов
Время от времени проявляются защитники жуликов и воров, которые, затыкая рты критикам, с хамским самомнением доказывают свою холопскую верность. "...если бы президент..." - 25 лет позволял воровать, а теперь выяснилось, что ограбленная жуликами армия может не удержать его у власти, потому самых наглых публично высекли. Посмотрим, что будет дальше... Дадут "провинившимся" по 5 лет, а через год-два отпустят за примерное поведение благополучно жить на украденное.
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47 мин.
ВН
Валерий Николаевич
Взорвать самолет И. Попова, как в свое время Е. Пригожина не получится, да и нет его у него. Думаю, доведут дело до отставки, а на его место поставят какого-нибудь юриста или музыкального продюсера, их много вокруг Кремля
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23 мин.
ALEKSANDR ROGOV
Хорошая пословица - "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!" Этим всё сказано! Куча друзей воров и христопродавцев, даже перечислять не надо и так всё ясно!
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19 мин.
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