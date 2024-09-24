Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ALEKSANDR ROGOV
    Хорошая пословица - "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!" Этим всё сказано! Куча друзей воров и христопродавцев...КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО...
  • Владислав Владислав
    Гнать этих тварей в шею из России, а перед этим пусть твари поработают на шахтах лет 15!Главарь таджикско...
  • Владислав Владислав
    Что происходит ? Таджики совсем обарзели ?Главарь таджикско...

КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ГОТОВЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ: ГЕНЕРАЛ ИВАН ПОПОВ ВЫСТАВИЛ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

КОМАНДИРЫ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ГОТОВЫ СКАЗАТЬ ПРАВДУ: ГЕНЕРАЛ ИВАН ПОПОВ ВЫСТАВИЛ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. В первую очередь речь идёт о первом эшелоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Время от времени проявляются защитники жуликов и воров, которые, затыкая рты критикам, с хамским самомнением доказывают свою холопскую верность. &quot;...если бы президент...&quot; - 25 лет позволял воровать, а теперь выяснилось, что ограбленная жуликами армия может не удержать его у власти, потому самых наглых публично высекли. Посмотрим, что будет дальше... Дадут &quot;провинившимся&quot; по 5 лет, а через год-два отпустят за примерное поведение благополучно жить на украденное.
Ответить
47 мин.
ВН
Валерий Николаевич
Взорвать самолет И. Попова, как в свое время Е. Пригожина не получится, да и нет его у него. Думаю, доведут дело до отставки, а на его место поставят какого-нибудь юриста или музыкального продюсера, их много вокруг Кремля
Ответить
23 мин.
ALEKSANDR ROGOV
Хорошая пословица - &quot;скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!&quot; Этим всё сказано! Куча друзей воров и христопродавцев, даже перечислять не надо и так всё ясно!
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх