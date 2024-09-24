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Алиев о том, что мотивирует продолжать карьеру: «Ни в коем случае не финансовые причины. Скорее, внутренний спортивный интерес к делу, которым занимаюсь»

– Дима, раз идешь в новый сезон, это означает, что все твои внутренние сомнения отпали? – Да. – Что повлияло на решение продолжать спортивную карьеру, а не предпочесть выступления в шоу? Желание раскрыться по-новому, соревновательный адреналин или финансовые причины? – Ни в коем случае не финансовые причины.

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